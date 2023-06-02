مهرجانات الشواطئ في مرسى علم لتنشيط السياحة.. بطيخ وألوان (صور)

تنظم الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر مهرجانات الشواطئ بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من دول العالم وذلك بهدف الترفيه وتنشيط السياحة على الشواطئ وجذب مزيد من السائحين.

مهرجانات الشواطئ

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق مرسى علم تحرص على تنظيم مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي وتنشيط السياحة على الشواطئ، لافتًا في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن المهرجانات تتنوع بين مهرجان الفواكه ومهرجان البطيخ ومهرجان الألوان ومهرجان الفوم.

مهرجانات الشواطئ فى مرسى علم

وأكد الخبير السياحي بأن المهرجانات تلقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التفاعل مع المهرجانات المتنوعة ويحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على على مواقع السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار إلى أن مرسى علم تستقبل يومياً آلاف السائحين عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا من أكثر من 10 دول أوربية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و ليتوانيا و فرنسا و سلوفاكيا حيث أصبحت شواطئ مرسى علم وجهة سياحية لعدد كبير من السياح على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وايطاليا الأكثر وصولا إلى مرسى علم.