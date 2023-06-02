نجوم الفن يهنئون ولي عهد الأردن والأميرة رجوة الحسين بزفافهما

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تهنئة ولي عهد الأردن والأميرة رجوة الحسين بحفل زفافها الذي أقيم منذ ساعات قليلة، وتحولت صفحات نجوم الفن على السوشيال ميديا إلى دفتر تهاني لهما.

الفنانة نبيلة عبيد من أبرز الفنانين الذين هنأوا ولي عهد الأردن حيث كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «أهنئ المملكة الأردنية الهاشميه شعبا وقيادة بمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن وعروسه الأميره رجوة، وأتقدم من جلالة الملك عبد الله بن الحسين وعقيلته الملكة رانيا بخالص التهاني والتبريكات.. ودامت أفراح الأردن عامرة».

وأضافت عبيد: «أغنية الصديق النجم العربي وليد توفيق التي غناها خصيصا لهذه المناسبه السعيدة رائعه أعجبتني وأتمنى أن تعجبكم انتو كمان».

أحلام تهنئ العروسين

وعلقت المطربة أحلام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «الأمير الحسين بن عبد الله وعروسه رجوة أسروا قلوبنا ، اليوم الوطن العربي يحتفل بهذا العرس الفخم الجميل دامت الأفراح في ديار المملكة الأردنيّة الهاشميّة»

دنيا عبد العزيز: ألف مبروك للعروسين

وكتبت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. ألف ألف مبروك.

وشارك الفنان راغب علامة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الاغنية التي قام بغنائها للعروسين معلقا: «ألف مبروك زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة، نُشارككم أفراح الأردن وكلّ العرب نفرح بالحسين».