ولي عهد الأردن والأميرة رجوة يختتمان حفل الزفاف بتقطيع «التورتة»

اختتمت قبل قليل مراسم زفاف ولى العهد الأردني، الأمير حسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة آل سيف، بحضور أفراد عائلات حاكمة من مختلف دول العالم.

تقطيع «التورتة»

وظهرت بحسب قناة «المملكة» الأردنية الناقلة الحصرية لحفل الزفاف، مشاهد الختام بتقطيع العروسين كيكة الزفاف «التورتة»، مع ظهور مقاطع فيديو لـولي عهد الأردن والأميرة رجوة آل سيف والملك عبدالله الثاني، والحضور مع الأغنية بالتصفيق.

زفاف ملكي

وبدأت فعاليات الزفاف اليوم الخميس الأول من يونيو في الرابعة عصرا وهو نفس شهر ميلاد ولي العهد الأردني صاحب الـ28 الذي حرص على محاكاة زفاف والده ووالداته قبل 30 عامًا وسط أفراح مشابهة، واستخدام الموكب الأحمر الذي يعد تقليدا في البلاد بجانب أيضًا السيف الهاشمي الذي يمنحه الملك لولي عهده قبل زواجه.

تقليد أردني بارز

ورقص العروسان في ساحة الاستقبال في قصر الحسينية بمرافقة زفة عسكرية تؤديها القوات المسلحة الأردنية بعد المرور بقوس السيوف وهو نفس التقليد في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله عام 1993، وظهر أفراد القوات المسلحة بزي «الدركي» يحملون سيوفهم ليمر العروسين تحت السيوف في إشارة إلى وجود حياة آمنة ومستقرة للعروسين.