نجوم الغناء العربي يشدون في حفل زفاف ولي عهد الأردن

شارك عدد كبير من نجوم الغناء الأردني في حفل زفاف ولي العهد الأدرني الحسين بن عبد الله الثاني الذي يقام حاليا في أحد القصور الكبرى بالمملكة الأردنية الهاشمية.

راغب علامة في حفل زفاف ولي عهد الأردن

كان من أبرز الفنانين المشاركين في الحفل هم الفنان عمر عبد اللات الذي قدم أغنية رفقة الفنان محمد عبده والفنانة زين عوض والفنانة نداء شرارة.

محمد عبده في حفل زفاف ولي عهد الأردن

وتواجد عدد من الفنانين العرب المشاهير في حفل الزفاف من بينهم الفنان السعودي محمد عبده والفنان اللبناني راغب علامة.

وقدم الفنان المعتزل أدهم النابلسي تغريدة مباركة للعريس قال فيها: «أبارك لجلالة الملك عبد الله الثّاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة زواج وليّ العهد سموّ الأمير الحسين أسأل الله أن يبارك لهم ويرزقهم الذريّة الصالحة».

كان الديوان الملكي الهاشمي الأردني، أعلن في 17 أغسطس الماضي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» خطبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبد الله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض.