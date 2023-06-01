الموكب الأحمر.. تقليد تراثي في حفل زفاف ولي عهد الأردن اليوم

تشهد شوارع عمان عاصمة الأردن اليوم مسيرة الموكب الأحمر الذي يعتبر أبرز التقاليد التراثية في حفل زفاف ولي عهد الأردن، والذي يعد من التقاليد الممتدة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يتميز بملابس الجيش الأردنية المهيبة والخيل والكوفية الحمراء، والمركبات العسكرية الحمراء المكشوفة والدراجات، يطوف الموكب شوارع المملكة في المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، ما جعله مرتبطًا بوجدان الأردنيين.

الموكب الأحمر أبرز مظاهر حفل زفاف ولي عهد الأردن

ومن المتوقع أن يكون الموكب الأحمر، أحد مظاهر احتفال حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة السيف، بدءً من قصر زهران حتى قصر الحسينية، في تقليد ملكي، بدأ منذ مائة عام، حيث كانت بداياته على الخيل والهجانة.

وقالت منتهى العبداللات المستشارة في شؤون التاريخ والتراث الملكي الأردني، لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن الموكب الأحمر هو تقليد عتيق وعريق، بدأ مع بدايات الدولة الأردنية، إذ بدأ في عهد الملك الراحل الملك عبد الله الأول، وقد طرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر وسيكون أبرز تقاليد حفل زفاف ولي عهد الأردن اليوم.

ما هو الموكب الأحمر؟.. يشارك في حفل زفاف ولي عهد الأردن

أضافت أن الموكب الأحمر الذي سيشارك في حفل زفاف ولي عهد الأردن، اليوم الخميس، يتكون من 20 سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي من نوع «اللاندروفر» وجميعها تابعة للديوان الملكي الهاشمي، ترافقها عشر دراجات ذات لون أحمر، تكون حاضرة في المناسبات الوطنية، بطريقة منظمة متناغمة.

وعن سبب اختيار اللون الأحمر للموكب، فهو يرجع إلي لراية الهاشمية ذات اللون الأحمر العنابي، وراية الحرس الملكي الصفراء وشارتها التي تتضمن وجه الأسد وسّيفين.

ويرتدي فريق الموكب الأحمر الزي العسكري، ويضعون على رؤوسهم الشماغ الأحمر والعقال الذي يحمل شعار الجيش العربي، بالإضافة إلى وشاح أحمر على صدورهم، وقد تطور الموكب الأحمر، إذ كان في البداية مكون من وحدة وسرية، وأصبح حاليًا تشكيلا يتبع لقيادة الحرس الملكي الخاص.