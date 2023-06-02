أبرز الأحداث في الوسط الفني خلال أسبوع.. زواج وجراحة وحادث سير

شهد الوسط الفني، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث التي شغلت الوسط الفني والسوشيال ميديا، منها زواج وحوادث وعمليات جراحية، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث.

زفاف رامز أمير

احتفل الفنان الشاب رامز أمير بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، أمس، ورغم حالة الطقس السيئة التي أثرت على ديكورات الحفل بعد العاصفة الترابية التي اجتاحت مصر، فإنّ رامز أكمل حفل زفافه، ونشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، صوره له وهو يحمل على يده «نسر»، وأمامه العروس وعلق عليها: «لقد وعدنا أن نحتفظ بها للأبد».

مرض طارق عبدالعزيز

وتعرض الفنان طارق عبدالعزيز، أمس الأول، إلى أزمة صحية دخل إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على القلب والجسم نتيجة لإصابته بإجهاد، حسبما صرح لـ«الوطن»؛ ليعلن صديقة محمد صلاح آدم أنّه يخضع لعملية قسطرة في القلب تتطلب وجوده بضعة أيام تحت الملاحظة في المستشفى.

حريق فيلا منه فضالي

كما نشب حريق في فيلا الفنانة منة فضالي، حسبما أعلنت عبر حسابها على «فيس بوك» قائلة: «قدر الله وما شاء فعل، حصل قفلة في الفيلا عندي، والخساير كتير، الحمد لله إن الدنيا ما ولعتش، أغلب الأجهزة عندي اتحرقت وحاجات كتير باظت».

حادث وفاء عامر

وتعرضت الفنانة وفاء عامر إلى حادث سير، وأعلنت عبر «فيس بوك» قائلة: «الحمد لله رب العالمين.. حادث ونجت بأعجوبة، أعتذر عن عدم الرد»، لتنشر بعد ساعات من الحادث صور لسيارتها محمولة على «الونش» بعد الحادث، وكتبت عليها: «الحمد لله رب العالمين».