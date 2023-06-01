أستاذ صدر لمرضى الحساسية: «البس ماسك لحماية جهازك التنفسي»

قدمت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني، نصائح لمرضى الحساسية للتعامل مع الطقس غير المستقر والرياح المثيرة للرمال والأتربة، قائلة إن الاحتياطات مهمة للغاية «اللي يقدر ميخرجش ميخرجش».

استمرار عدم الاستقرار في الطقس للغد

وأضافت «شرف الدين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هيئة الأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر عدم الاستقرار في حالة الطقس غدا، ومن ثم يجب أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأشارت إلى أنه ينصح لمن يضطر الخروج من المنزل ارتداء الكمامة، سواء كان لمرضى الصدر أو للأصحاء، نظرا لأن التعرض للأتربة شيء غير طبيعي للصدر.

نصائح لمرضى الحساسية والصدر

وأوضحت أن مريض الحساسية أو الصدر لابد أن يلتزم بعلاجه تماما، والمتابعة الطبية عند ظهور أي أعراض، بجانب غلق منافذ المنزل.