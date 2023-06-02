«التنمية المحلية» تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للطقس السيئ

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع الإرصاد الجوية والمحافظات والجهات المختصة تواصل رفع درجة الاستعداد لليوم الثاني على التوالي بسبب تقلبات الطقس، مضيفا لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع الوضع في المحافظات بشكل مستمر لتذليل أي عقبات حيث يتم التدخل السريع للتعامل مع أي أحداث طارئة.

مراجعة أعمدة الإنارة

وأشار إلى وجود توجيهات للمحافظات بمراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع من خلال شركات الكهرباء وأيضا التأكيد على متابعة اللوحات الإعلانية على الطرقات لتفادى سقوطها والتأكد من أنها مرخصة.

الحذر من الطقس السيئ

وأشار إلى أهمية توخى المواطنين الحذر في حالة الطقس السيئ بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار ولوحات الإعلان بالشوارع والابتعاد عن شرفات المنازل في ظل العاصفة وتقلبات الجو التي تمر بالبلاد حاليا.

وأشار إلى تعامل المحافظات مع أعمدة الإنارة والأشجار التي سقطت، مع التأكيد على قائدي السيارات توخى الحذر والحد من السرعات على الطرق لتجنب الحوادث في ظل العاصفة الترابية.

متابعة آخر تطورات الطقس

وأوضح أن غرفة عمليات الوزارة تواصل التنسيق مع الأرصاد الجوية وعمليات مجلس الوزراء والمحافظات للوقوف على أخر التطورات أولا بأول وتتلقى تقارير متابعة لحين انتهاء موجة الطقس التي تضرب البلاد حاليا.