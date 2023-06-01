«الأرصاد» تحذر مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بسبب العاصفة عبر قناة الناس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، لا بد أن يأجلوا خروجهم في هذه الأجواء وفي ظل العاصفة الترابية، ما لم تتطلب الحاجة إلى ذلك، وفي حالة الخروج الاضطراري لا بد من ارتداء الكمامة واستعمال الكريمات المضادة للشمس، والقيادة على الطرق بهدوء تام في ظل تدهور الرؤية الأفقية.

تحذير من لافتات الإعلانات والأشجار والمباني المتهالكة

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، أنه يجب على المارة في الشوارع والطرق الابتعاد عن ألواح الإعلانات الكبرى والأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة نظرا لسرعة الرياح، مع التجنب التام لأشعة الشمس في فترت الظهيرة.

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.