تحذير من «الأرصاد» بشأن طقس الجمعة: استمرار العاصفة الترابية

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الجمعة مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون مشابهة لطقس الخميس، وستكون العواصف الرعدية أقل، مرجعًا سبب موجة الطقس السيئ لوجود رياح الخماسين الجنوبية النشطة المثيرة للرمال والأتربة مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تصادفت مع وجود خلايا من السحب الرعدية.

وأوضح القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن السحب الرعدية في فصل الربيع يحدث معها رياح هابطة من السحابة وتؤدي لدفع كمية كبيرة من الهواء مما يؤدي لحالات من الرمال المثارة بشكل كبير.

موجة الطقس السيئ

وأشار أن هذه العوامل مجتمعة تسببت فيما رأيناه من موجة الطقس السيئ لافتًا أن المنخفض الجوي سيظل مسيطر اليوم الجمعة على أغلب الجزء الشمالي من الجمهورية وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتصل لـ40 درجة خلال ساعات النهار مع بقاء ظاهرة الرياح التي ستصل سرعتها لـ40 كيلومترا في الساعة على بعض مناطق الجمهورية من السواحل الشمالية والقاهرة ومدن القناة مع فرص تساقط الامطار الخفيفة من بعض السحب المتشكلة.

استمرار الأتربة

وتوقع استمرار وجود أتربة مثارة بشكل ملحوظ خاصة على الطرق الصحراوية رغم أنها ستكون أقل من الموجودة اليوم.