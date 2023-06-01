هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات الطقس اليوم وغدا

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعض التحذيرات لمن يريدون الخروج من المنزل أو للمواطنين والموظفين خلال الذهاب للعمل، مطالبة إياهم بتوخي الحذر خلال الساعات المقبلة بسبب تقلبات الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة الطقس.

وطالبت منار غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» مرضى الحساسية الصدرية، بارتداء الكمامات عند الخروج لأي سبب، كما شددت على ضرورة الحرص وتوخي الحذر عند القيادة على أغلب الطرق.

تحذيرات الأرصاد بسبب الطقس

ونصحت منار، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة غدا الجمعة، ومن يريد الخروج عليه اصطحاب شمسية أو كاب، مع تناول قدر كبير من المشروبات والسوائل.

درجات الحرارة غدا

وتستقر درجات الحرارة غدا الجمعة على كافة الأنحاء حيث تسجل الآتي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40 - 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35 - 22

- الإسماعيلية 40 - 24

- السويس 38 - 24

- العريش 40 - 21

- رفح 40 - 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38 - 18

- كاترين 32 - 14

- الطور 38 - 26

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33 - 20

- العلمين الجديدة 32 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 27 - 19

- سيوة 32 - 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41 - 25

- المنيا 42 - 26

- أسيوط 42 - 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43- 27.