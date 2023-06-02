خروج قطار عن مساره بمنطقة الرياح في الإسماعيلية وانقلاب عربتين

خرج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في منطقة الرياح بالإسماعيلية، ما أدى إلى انقلاب العربيتين الأماميين، ولم يتبين وجود إصابات حتى الآن، وأُجلي الركاب من القطار خوفًا من تعرّضهم للإصابة بسبب التزاحم.

وانتقلت سيارات الإسعاف من بورسعيد إلى موقع الحادث لدعم إسعاف الإسماعيلية تحسبا لوجود إصابات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد بخروج القطار المتجه من بورسعيد إلى الإسماعيلية الإسكندرية عن مساره في منطقة الرياح بالإسماعيلية، وأسفر الخروج عن انقلاب العربتين الأمامية للقطار.

ويجري رجال البحث الجنائي التحريات الأولية، وسؤال شهود عيان الحادث لمعرفة ملابسات الحادث.

يجرى رفع العربتين

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى الحادث وجارٍ استدعاء ونش مختص برفع عربات القطار عن قضبان السكك الحديدية، الذي توقف سير القطارات عليه بسبب الحادث.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات حادث خروج قطار بورسعيد الإسكندرية عن مساره، وتحرّر محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.