وليد توفيق: طرح أغنية «مصر يا أم السلام» في أول مناسبة وطنية

انتهى الفنان اللبناني وليد توفيق من تصوير أغنيته المصرية الوطنية الجديدة «مصر يا أم السلام» أو التي تسمى «يباركولك الحبايب» بعد أن صورها في أماكن متفرقة بالقاهرة.

وأوضح توفيق لـ«الوطن» أن الأغنية تم تصويرها بين نهر النيل والأهرامات وعدد من شوارع القاهرة المعروفة.

الانتهاء من تصويرها بشكل كامل

وأشار الفنان اللبناني إلى أن الأغنية تم الانتهاء منها بشكل كامل ويُنتظر طرحها في أقرب مناسبة وطنية مصرية قائلا: «الأغنية كان من المقرر أن تصور وتطرح بشكل كامل قبل جائحة كورونا، ولكن بسبب الظروف التى مررنا بها قررنا تأجيلها إلى أن سنحت الفرصة خلال الأيام الماضية خلال تواجدي بالقاهرة».

وليد توفيق في الغردقة من أجل مسابقة ملكات الجمال

يذكر أن الفنان وليد توفيق كان حضر لمدينة الغردقة خلال الأيام الماضية من أجل إحياء حفل ختام مسابقة ملكة جمال «إيليت» التي فازت بها المتسابقة المصرية يارا السكري وقدم خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته منها «انزل يا جميل».