حكاية التنقيب عن الآثار أسفل منزل في البساتين.. حفرة عمقها 8 أمتار

واقعة تنقيب عن الآثار شهدتها منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، بعدما ظن 6 أشخاص بوجود كنوز من القطع الآثرية أسفل منزلهم، جذبهم حلم الثراء السريع، ونقبوا عن الآثار بحفرة عميقة في الطابق الأرضي، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين أثناء عمليات الحفر.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة لواقعة التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل في منطقة البساتين، وفقا لما توصلت إليه تحريات وتحقيقات كل من الأجهزة الأمنية والقضائية.

تنقيب عن الآثار أسفل المنزل

تعود أحداث واقعة التنقيب عن الآثار، عندما ظن 6 أشخاص لثلاث منهم معلومات جنائية سابقة، ويقيمون جميعا في منطقة البساتين بالقاهرة، أن المنزل الذي يسكنون فيه طيلة السنوات الماضية عائم على بحر من القطع الأثرية، ليتفق الـ6 على الحفر في الطابق الأرضي مع المحافظة على السرية، خوفا من افتضاح أمرهم.

تجهيز أدوات الحفر والتنقيب

بدأ المتهمون في تجهيز مختلف الأدوات، التي سيستخدموها في الحفر والتنقيب عن الآثار، من أحبال سميكة وسلم خشبي وأدوات الحفر، واتفقوا على أن يظل الأمر سرا فيما بينهم، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، وبدأوا بالفعل في الحفر بالطابق الأرضي، وبعد الانتهاء من عملهم اليومي، كان كل فرد منهم يعود شقته بشكل طبيعي، ويمارس مهامه اليومية حتى لا يلاحظ أحد شيئا غريبا.

حفرة عمقها 8 أمتار

استمرت عمليات الحفر والتنقيب على مدار عدة أيام، متعاقبة حتى وصلت الحفرة إلى عمق 8 أمتار، ولم يجدوا خلالها أية قطع أثرية، وبدأ البعض يرى أنه لا توجد آثار في الأساس، كما ظنوا في البداية، ولكنهم قرروا مواصلة البحث أملاً في الفوز بالآثار، وبيعها والحصول على أموال طائلة من ورائها.

القبض على المتهمين

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأول الخميس، القبض على الـ6 أشخاص المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، أثناء عمليات الحفر، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كافة الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على الـ6 أشخاص المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، أسفل أحد المنازل، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم سوف ينطبق عليهم ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، كالتالي: «كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».