«السكة الحديد» تحدد مواعيد قطار 508 تحيا مصر خط «شربين -قلين»

حددت هيئة السكك الحديدية، المواعيد الجديدة لقطار 508 تحيا مصر خط «شربين - قلين»، والتي تم تغييرها نتيجة امتداد قطار 809 سياحي «ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية» خط «شبرا الخيمة - بيلا» إلى محطة شربين بدلًا من محطة بيلا.

مواعيد قطار 508 تحيا مصر خط «شربين - قلين»

وترصد الوطن في التقرير التالي، مواعيد قطار 508 تحيا مصر خط «شربين - قلين»

- يتحرك القطار من محطة شربين الساعة 22:30.

- يصل إلى محطة كفر الشناوي الساعة 22:37 ويتحرك منها الساعة 22:38.

- يصل إلى محطة بسندلية الساعة 22:43 ويتحرك منها الساعة 22:44.

- يصل إلى محطة المحفوظة الساعة 22:48 ويتحرك منها الساعة 22:49.

- يصل إلى محطة بلقاس الساعة 22:54 ويتحرك منها الساعة 23:01.

- يصل إلى محطة منشية البدراوي الساعة 23:06 ويتحرك منها الساعة 23:07.

- يصل إلى محطة بهوت الساعة 23:12 ويتحرك منها الساعة 23:13.

- يصل إلى محطة كفر الجرايدة الساعة 23:16 ويتحرك منها الساعة 23:17.

- يصل إلى محطة بيلا الساعة 23:23 ويتحرك منها الساعة 23:33.

- يصل إلى محطة إبشان الساعة 23:30 ويتحرك منها الساعة 23:37.

- يصل إلى محطة كوم الحجنة الساعة 23:41 ويتحرك منها الساعة 23:42.

- يصل إلى محطة الكراكات الساعة 23:45 ويتحرك منها الساعة 23:46.

- يصل إلى محطة الكوم الطويل الساعة 23:51 ويتحرك منها الساعة 23:52.

- يصل إلى محطة سيدي غازي الساعة 23:56 ويتحرك منها الساعة 23:58.

- يصل إلى محطة السلامة الساعة 00:01 ويتحرك منها الساعة 00:2.

- يصل إلى محطة دقميرة الساعة 00:06 ويتحرك منها الساعة 00:07.

- يصل إلى محطة المرابعين الساعة 00:11 ويتحرك منها الساعة 00:12.

- يصل إلى محطة كفر الشيخ الساع00:22 ويتحرك منها الساعة 00:25.

- يصل إلى محطة سخا الساعة 00:29 ويتحرك منها الساعة 00:30.

- يصل إلى محطة رزقة أماي الساعة 00:34 ويتحرك منها الساعة 00:35.

- يصل إلى محطة محلة موسى الساعة 00:38 ويتحرك منها الساعة 00:39.

- يصل إلى محطة الحمينية الساعة 00:42 ويتحرك منها الساعة 00:43.

- يصل إلى محطة المنشأة الصغرى الساعة 00:46 ويتحرك منها الساعة 00:47.

- يصل إلى محطة نشرت الساعة 00:50 ويتحرك منها الساعة 00:51.

- يصل إلى محطة الحناوي الساعة 00:54 ويتحرك منها الساعة 00:55.

- يصل إلى محطة قلين الساعة 1:00.