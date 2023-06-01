متحدث المترو: انتظام حركة القطارات بعد عطل 5 دقائق بمحطة «السادات»

كشف أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، المسؤولة عن الخطين الأول والثاني، حقيقة حدوث عطل فني في محطة «السادات» التبادلية، قبل قليل.

عطل فني لمدة 5 دقائق

وقال «عبد الهادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حركة المترو الآن طبيعية دون أي معوقات، موضحا أنه كان هناك عطل فني بأحد قطارات المترو، في محطة السادات، وجرت إزالته خلال 5 دقائق.

حركة المترو تعود إلى طبيعتها

وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن حركة المترو حالياً طبيعية على مختلف الخطوط، وفق جداول التشغيل المنظمة لها، مع استمرار أعمال المتابعة المستمرة من قبل غرف التحكم.