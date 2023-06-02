رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في المحافظات

يبحث الطلبة وأولياء أمورهم عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات، وذلك بعدما تم إعلان النتيجة في عدة محافظات خلال الأسبوع الماضي، بينما يترقب طلاب المحافظات المتبقية إعلانها بالأيام المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات.

وجاء رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات التي أعلنت النتيجة وهي «القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، شمال سيناء، البحيرة، جنوب سيناء، دمياط، سوهاج، الوادي الجديد» كالتالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس من هـنـــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر من هنـــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان من هنـــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد من هنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعاددية 2023 محافظة بورسعيد نمن خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد من هنـــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس من هنــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة شمال سيناء من هنـــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوهاج بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا ومن هـنـا، ومن هـنـا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هـنـا، أو البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هــنـا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من هـنـا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ومن خلال رابط نتيجة الشهاده الإعدادية برقم الجلوس 2023 في المحافظات يستطيع الطالب الحصول على نتيجته عقب اعتمادها مباشرة من المحافظ، بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في البوابة الإلكترونية برقم الجلوس، أو كتابة الاسم رباعيًا.

وتستعد مديريات التربية والتعليم في 13 محافظة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 خلال الأيام المقبلة، وهي كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية، الغربية، مطروح، الفيوم، قنا، المنيا، بني سويف، الشرقية، السويس، أسيوط، وحددت بعض المحافظات غدا السبت موعدا لإعلان النتيجة.