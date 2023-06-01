رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بـ14 محافظة بينها الجيزة والقاهرة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة حتى الآن ومن بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية، فيما تظهر باقي المحافظات تباعا، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد واعتمادها من محافظ الإقليم، وهو ما يجعل الكثير من أولياء الأمور والطلاب، يتساءل ما المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية 2023؟ ويبحث في محركات البحث عن نتيجة المحافظة التابع لها.

المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وكذلك روابط نتائج الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، التي يمكن الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتيجة بشكل سهل باستخدام أي تليفون محمود أو كمبيوتر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بينها في 14 محافظة بينها الجيزة والقاهرة

وأعلنت 14 محافظة إلى الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وهي: الجيزة، القاهرة، سوهاج، الإسكندرية، بورسعيد، الوادي الجديد، أسوان، الإسماعيلية، الدقهلية، شمال سيناء، البحر الأحمر، دمياط، جنوب سيناء، البحيرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 والذي توفره مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات من هنــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس والذي توفره مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنـا أو البوابة الالكترونية محافظة القاهرة من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج الترم الثاني 2023، حيث وفرت «الوطن» 3 روابط يمكن من خلالها الحصول على النتيجة كاملة في الإدارات التعليمية في سوهاج من هـــا، ومن هنـــا، ومن هنـا ، حيث يتم تنزيل النتيجة كاملة ويمكن البحث عنها بالإسلام ورقم الجلوس وبها نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج مركز جهينة، دار السلام، والمراغة، وأخميم، وسوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية من هنــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2023 من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد من هنــــــــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد من هنــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2023 بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة شمال سيناء من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحر الأحمر برقم الجلوس 2023 من خلال الملف الذي وفرته جريدة الوطن ويمكن تنزيله من هنــــا والحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط من خلال الملف الذي وفرته جريدة الوطن من هنـا والحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء من خلال خدومة واتس آب على الرقم 01002349082

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الملف الذي وفرته جريدة الوطن من هنــــــــــا والحصول على النتجية بالاسم ورقم الجلوس.

محافظات تنتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بها

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في المحافظات التالية: القليوبية، المنوفية، الغربية، مطروح، الفيوم، قنا، المنيا، بني سويف، الشرقية، السويس، أسيوط، الأقصر، كفر الشيخ، والتي من المنتظر الإعلان عنها تباعا بداية من أول الأسبوع القادم.