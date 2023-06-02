حكاية عبارة زينت تاج الأميرة في حفل زفاف ولي العهد الأردني.. «رجوة من الله»

شهد الأردن حدثا كبيرا احتفل فيه عدد كبير من الأردنيين وقادة الدول بمراسم زفاف ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة آل سيف، وعقد القران في قصر زهران العامر. وأشرف على ذلك إمام الحضرة الهاشمية، إذ حضر نحو 140 ضيفا، من بينهم أفراد العائلة الهاشمية وقادة من دول العالم.

حفل زفاف ولي العهد الأردني

وذكرت وسائل الإعلام الأردنية، أن حفل زفاف ولي العهد الأردني، أن الأميرة رجوة آل سيف تألقت فى ظهورها المميز، حيث ارتدت فستانا أبيض مختلف، زينته تسريحة الشعر الملكية، كما أنها ارتدت تاجا مصنوعا من الماس، يحمل عبارة باللغة العربية، شغل بال الجميع، إذ كُتبت عليه عبارة «رجوة من الله»، وهو اللقب الجديد الذي أطلقته الملكة رانيا والدة ولي العهد على كنتها خلال كلمتها المؤثرة التي ألقتها وسط السيدات في حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية خلال الأيام الماضية.

سر العبارة التي تزين بها تاج الأميرة رجوة آل سيف

وخلال حفل زفاف ولي العهد الأردني، أعجب الأردنيون بالعبارة العربية التي تزين بها التاج الخاص بالأميرة، وهى العبارة التى اختارتها الأميرة من أجل حرصها على إثبات فخرها بالملكة رانيا واعتزازها بهويتها العربية، حيث كلفت دار يان سيكارد من أجل تصميم تاجها الملكي ليكون له مظهر مميز.

ويشار إلى أن مرسوما ملكيا أردنيا منح حرم ولي العهد الأردني لقب أميرة أثناء عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بقصر زهران العامر، وغادر الزوجان القصر محاطين بالموكب الأحمر الذي اتجه نحو قصر الحسينية مرورا شوارع العاصمة الأردنية عمان وسط عدد كبير من المواطنين المحتفلين بالزفاف.