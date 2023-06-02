كيف عبرت الشعوب العربية عن سعادتها بزفاف ولي العهد الأردني؟

أخوة كبيرة ومحبة تجمع بين الشعوب العربية، وتظهر جلية بالمناسبات السعيدة إضافة إلى مساندتهم بعضهم البعض بالأزمات، لم يخف مواطنو الدول العربية سعادتهم بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوة الحسين، السعودية الأصل، ليكشفوا طبيعة النسيج العربي الواحد رغم الحدودن فسريعًا ما قام رواد السوشيال ميديا من مختلف البلدان العربية بتداول مقاطع وصور لحفل الزفاف معربين عن سعادتهم بالحدث، ليتصدر الحفل الملكي مؤشرات البحث بالتطبيقات المختلفة.

سعادة عارمة بقطاع غزة

شارك بالاحتفالات الملكية رغم بعد المسافات مواطني فلسطين القابعين بقطاع غزة، إذ قام عدد من المواطنين يتعليق صورة كبيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد عبرت عن سعاتهم وفرحتهم بمناسبة زفاف الأمير الحسين على الأميرة رجوة الحسين.

فرق فنية وفرقة دبكة

وبتجسيد واضح لعمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين احتشد المواطنون الفلسطينيون قبالة أحد المولات الكبرى بمدينة غزة بينهم نساء وأطفال للمشاركة في احتفال أعد بمناسبة الزفاف الميمون، حيث شاركت فرقة دبكة في إحياء الحفل واشتمل الحفل على فقرات فنية وموسيقية، موجهين رسائل محبة وتقدير لجلالة الملك والشعب الأردني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.

أفراح بشوارع غزة

وسارت مواكب الأفراح في شوارع مدينة غزة تحمل أعلام الأردن، وعبارات فرحتكم فرحتنا وألف مبروك لعريسنا الأمير الحسين، إضافة الى متابعة البعض منهم مراسم زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوة عبر شاشات التليفزيون، وسط فرحة عفوية وغامرة بهذه المناسبة.