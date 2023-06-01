ولي العهد الأردني والأميرة رجوة.. زفاف ملكي بحضور شعبي

ضم حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الهاشمي، ولي العهد الأردني والأميرة رجوة الحسين، حضور من مختلف دول العالم، وبدأ الحفلة في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الأردن، بعقد القران في قصر زهران، بالعاصمة عمان، وسط فرحة عارمة.

أفراح مختلفة مع زفاف ولي العهد الأردني والأميرة رجوة

وجاء زفاف ولي العهد الأردني والأميرة رجوة، بعد 3 شهور من زفاف شقيقته الأميرة إيمان بنت الحسين، على زوجها، وسط أفراح تمر بها العائلة الملكية في الأردن، بعد تخرج الأمير الصغير هاشم بن عبدالله، من المرحلة الثانوية، وتخرج الأميرة سلمى بنت عبدالله من جامعة جورج تاون.

مشاهد سعيدة في زفاف ولي العهد الأردني والأميرة رجوة

بدأت المشاهد السعيدة في حفل زفاف ولي العهد الأردني والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية، وظهرت الأميرة بفستان زفاف كلاسيكي أبيض أنيق ودخلت مع زوجها تجوب القصر.

من ولي العهد الأردني والأميرة رجوة؟

درس ولي العهد الأردني في مدرسة «كينجز أكاديمي» في الأردن عام 2012، ثم درس التاريخ في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، أما الأميرة رجوة آل سيف، فهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، مولودة في السعودية في 28 أبريل 1994 ودرست الهندسة في جامعة «سيراكيوز» في الولايات المتحدة الأمريكية.

الموكب الأحمر بحضور ولي العهد الأردني والأميرة رجوة

وشهد حفل الزفاف اليوم الخميس، مرور موكب يسمى بالموكب الأحمر، يتوسطه سيارة العروسين، ولي العهد الأردني والأميرة رجوة، حيث جاب الموكب مختلف المناطق في الأردن وسط فرحة عارمة ومشاركة الجماهير لأفراح ولي العهد.