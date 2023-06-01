كيف تناولت الصحافة العالمية حفل زفاف ولي العهد الأردني والأميرة رجوة؟

سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه الأميرة رجوة الحسين، الذي تم مساء اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور أفراد الأسرة الهاشمية المالكة وأسرة العروس، والحضور من قادة ورؤساء وملوك من مختلف دول العالم وزوجاتهم وأفراد أسرهم.

التليجراف

ركزت صحيفة «التليجراف» البريطانية الضوء على وصول الأمير ويليام، أمير ويلز، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، إلى الأردن، لحضور حفل زفاف ولي العهد، الأمير الحسين، والأميرة رجوة، بعد ظهر اليوم الخميس، خاصة وأن الأردن يحمل ذكريات خاصة لأميرة ويلز، حيث قضت عائلة ميدلتون ثلاث سنوات هناك خلال أوائل الثمانينيات، عندما كانت تبلغ من العمر عامين فقط، بعد أن تم نقل والدها هناك للعمل.

التلفزيون الألماني

وأشار التلفزيون الألماني إلى الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، والدي ولي العهد، تزوجا منذ حوالي 30 عامًا في نفس القصر، الذي أقيم فيه حفل الزفاف اليوم الخميس، ونشر القصر الملكي الأردني صور لولي العهد الأمير الحسين، ووالده الملك عبدالله الثاني، أثناء مأدبة العشاء.

كما أشار التلفزيون الألماني إلى أن الأميرة رجوة شغوفة بالفروسية، ومتحمسة لركوب الخيل، وغالبًا ما يتم تصويرها بالخيول على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي جلسات التصوير في المجلات.

فيما قال المحلل السياسي عامر صبيلة، إن «الأمر ليس مجرد زواج ، إنه عرض لملك الأردن المستقبلي».

رويترز

أما وكالة الأنباء العالمية «رويترز» فقد اعتبرت أن حفل الزفاف الملكي علامة فارقة في طريق الحسين، حيث قال مسؤولون ومطلعون إن الملك عبدالله يشعر بثقة أكبر في أن استقرار بلاده يتم ترسيخه الآن.