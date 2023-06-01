حفل زفاف ولي العهد الأردني.. عقد القران وتبادل الخواتم (فيديو)

بعد انتظار دام عدة أيام من جميع الشعوب في مختلف الدول العربية لحفل زفاف ولي العهد الأردني، عقد إمام الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، قبل قليل، قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الأميرة رجوة آل سيف، في قصر زهران، وتبادلا الزوجان الخواتم، وسط الزغاريد وفرحة الجميع، بعد أن استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، أفراد العائلة الهاشمية، جميع الضيوف من قادة الدول الشقيقة.

حفل زفاف ولي العهد الأردني

وضمت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، وصول الأميرة رجوة آل سيف إلى قصر زهران العامر، فى العاصمة الأردنية عمان، برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، لبدء عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لتتجه بعد ذلك برفقة زوجها فى الموكب الأحمر، الذي ينتظره جميع الأردنيين، متوجهين إلى قصر الحسينية.

ولي عهد الأردن الأمير الحسين و رجوة السيف يتبادلان خواتم الزواج .#رجوة_آل_سيف



pic.twitter.com/kzJE5Eo8xr — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 1, 2023

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بيترا»، خرج الزوجان في الموكب الأحمر المخصص لهم ليتجهوا من خلاله الى قصر الحسينية، إذ من المقرر أن تكون مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني الرسمي هناك، ويمر الموكب على عدد من شوارع العاصمة عمّان، بداية من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية، حيث سيتمكن الآلاف من المواطنين بالمشاركة في المباركة ضمن مسار الموكب.

ولي عهد الأردن مع زوجته رجوة ال سيف بعد كتب الكتاب ???? pic.twitter.com/RY4ivJKIky — خالتو الكاريزماتك (@khaltooo) June 1, 2023

احتفالات الأردن بعقد قران ولي العهد

واستقبلت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، ضيوفاً من رؤساء وملوك وأمراء وزوجاتهم من 70 دولة حول العالم، من اجل مشاركة الأسرة الملكية والأردنيين فرحتهم بحفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه الأميرة رجوة بنت خالد آل سيف.