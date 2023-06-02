منى زكي تحصد جائزتين في يومين عن دورها في مسلسل تحت الوصاية

حصدت الفنانة منى زكي جائزتين على يومين متتاليين لدور في مسلسل تحت الوصاية الذي عرض خلال دراما شهر رمضان لعام 2023.

منى زكي تكرم من مهرجان جوائز رمضان

كان التكريم الأول للفنانة منى زكي بمهرجان توزيع جوائز دراما رمضان حصدت فيه جائزة أفضل فنانة في رمضان عن مسلسل تحت الوصاية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والدراما المصرية والعربية، من بينهم دينا الشربيني، وأحمد داوود، والمخرج محمد سامي وغيرهم.

منى زكي تُكرّم من المجلس القومي للمرأة

التكريم الثاني للفنانة منى زكي كان من المجلس القومي للمرأة، عن دورها في إعلاء دور المرأة في المجتمع ومناقشة القضايا المهمة التي تلامس المرأة في المجتمع وسط حضور عدد من الفنانات من بينهم دنيا سمير غانم وروجينا وأمينة خليل، والفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب.

كما حضر التكريم المخرج سامح عبدالعزيز، والسيناريست أيمن سلامة، والفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، والمنتج ريمون مقار، والمؤلفة مريم ناعوم، والفنان عصام السقا، والمخرج ماندو العدل.