سبب بكاء طفل «تحت الوصاية» وسجوده على المسرح في حفل توزيع جوائز رمضان

انهار الطفل عمر شريف من البكاء على المسرح أثناء توزيع جوائز النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية التي أقيمت، مساء أمس الثلاثاء، داخل أحد مسارح مول تجاري بمنطقة السادس من أكتوبر.

عمر ينهار من البكاء ويسجد على المسرح وسط تصفيق الحضور

وجاء بكاء عمر شريف بعد إهداء الفنان طه دسوقي له جائزة أفضل نجم صاعد عن دوره في مسلسل «تحت الوصاية»، حيث دعاه للصعود على المسرح، لينهار عمر من البكاء وقام بالسجود على المسرح وسط تصفيق الحضور.

وتفاعلت الفنانة منى زكي مع الموقف بالتصفيق الشديد لعمر شريف، والذي جسد دور نجلها في مسلسل «تحت الوصاية» بدراما رمضان الماضي، وقد حصدت منى جائزة أفضل ممثلة في الموسم الرمضاني عن دورها في هذا العمل.