الداخلية تضبط عصابة للنصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من طالب مقيم بدائرة القسم بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص من خلال إعلان عرض سيارة للإيجار بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

ولدى تقابلهما بدائرة القسم لمعاينة السيارة تحصل منه على مبلغ مالي قيمة إيجار السيارة، وكذا هاتفه المحمول بدعوى استخدام كشاف الهاتف في مساعدته لمعاينة السيارة، إلا أنه غافله ولاذ بالفرار بالسيارة مُستولياً على المبلغ المالى والهاتف المحمول، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد بيانات السيارة وتبين أنها مُـؤجرة لأحد الأشخاص له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها، وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من مُتحصلات الواقعة وكذا متحصلات وقائع سرقة أخرى، وأقر بتخلصه من الهاتف المحمول المُستولى عليه بإلقائه بالطريق العام، كما أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بذات الأسلوب، وأضاف بارتكابه 6 وقائع أخرى، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.