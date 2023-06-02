«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية بمحافظتي قنا وسوهاج ضمن مبادرة «كلنا واحد»

فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واصلت وزارة الزارة فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك فى كل مكان» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي (قنا – سوهاج) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهم.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.