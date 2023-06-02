«سي بي إس»: أسعار الذهب تأثرت عالميا بعد رفع سقف الدين الأمريكي

بعد أسابيع من عدم اليقين المتزايد، شق المشرعون طريقًا نحو تجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، حيث تمت الموافقة على تعليق سقف الدين في مجلس النواب يوم الأربعاء ومجلس الشيوخ يوم الخميس، مع بقاء أربعة أيام فقط حتى تاريخ التخلف عن السداد المتوقع طبقا لتصريحات وزارة الخزانة الامريكية.

وقال الرئيس بايدن في بيان إنه سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا في أقرب وقت ممكن ووسط المفاوضات الطويلة، تحول العديد من المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن ضد تقلبات السوق المحتملة إلى الذهب قبل تاريخ التخلف عن السداد، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال أزمة رفع سقف الدين الأمريكي، وذلك بحسب شبكة سي بي إس.

تأثر أسعار الذهب عالميا بسبب أزمة رفع سقف الدين الأمريكي

واستعرضت الشبكة الأمريكية تأثر أسعار الذهب عالميا بسبب أزمة رفع سقف الدين الامريكي، مشيرة إلى أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في الوقت المناسب، يخلف تداعيات كارثية، وتسبب ضررًا شديدًا للاقتصاد الأمريكي، وقال أندرو ماسترو، رئيس هيئة التخطيط المالي، للشبكة الامريكية: «بالعودة إلى عام 2008، أثبت الذهب أنه ملاذ آمن وقد تم تقديره خلال أسوأ شهور الأزمة المالية، وإذا حدث تخلف أمريكي عن سداد الديون، فمن المحتمل أن يرتفع سعر الذهب مرة أخرى حيث يبحث المزيد من المستثمرين عن الأصول التي يُنظر إليها على أنها آمنة».

حل أزمة رفع سقف الدين الأمريكي لا يعني انهيار أسعار الذهب عالميا

وتابعت الشبكة أنه بسبب العواقب المحتملة على الأسواق التقليدية، تحول بعض المستثمرين إلى الذهب قبل التخلف عن السداد المتوقع، والذي ربما يكون قد ساهم في ارتفاع سعره، ولكن على الرغم من انخفاض أسعار الذهب نسبيا مؤخرًا، فإن تجنب التخلف عن السداد لا يعني بالضرورة أن أسعار الذهب عالميا ستنهار، بعد حل أزمة سقف الدين الأمريكي، لأن هناك الكثير من العوامل الأخرى التي تؤثر على الذهب، واتخذ عدد من المحللين هذا العام مواقف إيجابية بشأن الذهب بسبب عدد من العوامل بصرف النظر عن أزمة الديون، مثل احتمالية حدوث ركود، وتقلب قيمة الدولار، والتحرك التالي لسعر الفائدة الفيدرالية،.