نصائح لمرضى الجيوب الأنفية لتفادي الأتربة والرمال.. «ارتدوا الكمامات»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، يضرب البلاد اليوم، بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، نتيجة التأثر بالمنخفضات الخماسينية في الصحراء الغربية، التي تؤدي إلى كتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وسرعات للرياح تتجاوز 40 كيلومتراً في الساعة، الأمر الذي دفع وزارة الصحة لتوجيه نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في ظل نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، وذلك لتفادي الإصابة بالأمراض التنفسية.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وجاءت النصائح التي وجهتها «الصحة» لمرضى الجيوب الأنفية في ظل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كالتالي:

- من الأفضل لمرضى الجيوب الأنفية، البقاء في المنازل خاصة وقت نشاط الأتربة وعدم الخروج إلا للضرورة.

- شرب كمية وفيرة من السوائل والمياه على مدار اليوم.

- تجنب تناول مسببات الحساسية.

- ابتعد عن التعرض للهواء الساخن.

- استعمال أدوية الحساسية بانتظام.

- استخدام بخاخات الربو.

- عند الخروج يجب ارتداء الكمامات.

- استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم

- غلق المنافذ والشبابيك لمنع دخول الأتربة والهواء

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة كما يلي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40- 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35- 22

- الإسماعيلية 40- 24

- السويس 38- 24

- العريش 40- 21

- رفح 40- 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 38- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33- 20

- العلمين الجديدة 32- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 32- 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41- 25

- المنيا 42- 26

- أسيوط 42- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43- 27.