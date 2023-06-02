«السكة الحديد» تعلن تعديلات على قطارات الوجه البحري.. اعرف تفاصيل

تجري هيئة السكك الحديدية، تعديلات على قطارات الوجه البحري، غداً السبت الموافق 3 يونيو الجاري، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، باستمرار أعمال تطوير المنظومة على مختلف الخطوط سواء بامتداد قطارات أو إضافة عربات مكيفة أو تحديث نظم الإشارات.

تبدأ الهيئة غداً امتداد قطار 809 سياحي من نوعية «ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية» على خط «شبرا الخيمة - بيلا» إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا في كفر الشيخ.

مواعيد قطار 809 سياحي

- يقوم قطار 809 سياحي من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً.

- يصل القطار إلى محطة شربين الساعة 11:20 مساءاً.

أيضاً من المقرر أن تختصر هيئة السكة الحديد قطار 501 ركاب «طنطا - شربين» بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين.

مواعيد قطار 501 ركاب

- يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءاً.

- يصل قطار 501 ركاب إلى محطة بيلا الساعة 10:45 مساءاً.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه من المقرر تعديل مواعيد قطارات رقم 458 و508 و803، مشددة على الركاب بضرورة الالتزام الكامل بضوابط استقلال القطارات سواء بحجز التذاكر أو عدم التدخين لعدم التعرض لأي غرامات.

متوسط تأخيرات القطارات

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.