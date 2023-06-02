مصرع ربة منزل سقط عليها سور منزلها في الإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، جراء سقوط جزء من سور المنزل الخاص بها بسبب شدة الرياح، ونقل جثمانها إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط جزء من سور أحد المنازل في منطقة عزبة المغاربة التابعة لمركز ومدينة فايد على إحدى السيدات بسبب العاصفة الشديدة.

انتقال رجال الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إلى مكان الحادث لعلاج السيدة، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها الشديدة، ونقلت جثتها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقالت مصادر طبية إن المتوفاة تدعى أميرة أحمد السيد، 43 سنة، مقيمة بعزبة المغاربة، مصابة بجروح في الرأس وكسور في الجسم ونزيف داخلي، ما تسبب في وفاتها على الفور.

انتداب مفتش الصحة

وقررت جهات التحقيق في فايد انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وإنهاء تقرير سبب الوفاة لإرفاقه في محضر الواقعة، كما طلبت تحريات ضباط المباحث الجنائية في فايد، وسؤال أقارب المجني عليها وشهود العيان للتأكد من من سبب الوفاة.

رياح شديدة تضرب الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رياح شديدة خلال الساعات الماضية وصلت لحد العاصفة، واستمرت لساعات، ووصلت سرعتها إلى 40 كيلومترا.