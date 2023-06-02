رفع الرايات الخضراء وانخفاض نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية في «الويك اند»

عادت شواطئ الإسكندرية لرفع الرايات الخضراء مع أجواء صيفية مرتفعة الحرارة وسط تسجيل نسب إشغال منخفضة، وهدوء ملحوظ لأمواج البحر على القطاعين الشرقي والغربي، مع تسجيل درجة الحرارة 33 مئوية خلال اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من ارتفاع الأمواج ورفع الرايات الحمراء.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

وبحسب البيان اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، فإن نسب إشغال شواطئ عروس البحر في القطاع الشرقي لم تتعد 25%، وفي القطاع الغربي ما زالت نسب الإقبال ضعيفة حيث لم تتجاوز 15%، وترتفع الرايات الخضراء على كلاهما نتيجة لاستقرار حالة البحر.

حقوق وواجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية على رواد شواطئ الإسكندرية بعدم السماح لأحد على إجبارهم على دفع إكرامية، موضحين أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، مطالبين بالتواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر أرقام الهواتف المعلقة بالشواطئ في حال حدوث ذلك.

كما شددت على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة، حفاظا على الآداب العامة، والالتزام بالحفاظ على نظافة شواطئ الإسكندرية.