توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. بداية تحسن الأحوال الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، بداية من الغد وحتى الاثنين المقبل، إذ تشهد تلك الفترة بداية تحسن في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد أن غدا السبت يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية على كافة محافظات الجمهورية.

توقعات حالة الطقس

ويسود خلال الفترة المذكورة طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد السبت فرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء، وشبورة مائية صباحا من الأحد وحتى الثلاثاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة السبت 3 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

درجات الحرارة الأحد 4 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الاثنين 5 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.