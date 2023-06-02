«السياحة»: بدء تطبيق نظام الدفع الإلكتروني لشراء التذاكر في أهرامات الجيزة

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه تم البدء في تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة المتاحف والأماكن الأثرية الأخرى، والتي تضمنت منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بعد أن تم تطبيقه خلال الشهر الماضي في 4 معابد أثرية بمحافظة أسوان.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى إيقاف السداد النقدي بالكامل لشراء التذاكر بتلك المتاحف والأماكن الأثرية، وسيكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بالسداد النقدي لرحلات المدراس المصرية فقط، وذلك لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة إلكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضاً.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية، يأتي استكمالاً لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.

تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بالتدريج

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه سيتم تدريجياً تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر الزيارة في باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك مجموعة أخرى من المتاحف والمواقع الأثرية سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل الإعلان عن بدء تطبيق هذا النظام بها، وهو ما يسهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وزيادة تدفق العملة الأجنبية للدولة.

منفذ بيع واحد فقط للسداد النقدي

من جهته أوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أنه تم على مدار الأيام القليلة الماضية البدء تدريجياً في تطبيق هذا النظام بهذه الأماكن الثلاثة من خلال الإيقاف التدريجي للسداد النقدي، حيث أُتيح منفذ بيع واحد فقط للسداد النقدي، مقابل 7 منافذ للكروت البنكية أو كروت ميزة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني egymonuments.com الذي تُتيح الوزارة من خلاله شراء التذاكر إلكترونياً مما يسهل عملة دخول المتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية ليتم إلغاء السداد النقدي بشكل تدريجي ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط.

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنها تقوم بإخطار شركات السياحة أولاً بأول بقائمة المتاحف والمواقع الأثرية التي يتم تطبيق هذا النظام بها، كما تقوم بإخطار الشركات أيضاً التي ترغب في شراء تذاكر زيارة مجمعة لعملائها لدخول كافة المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصرياً عن طريق التحويلات البنكية ولن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لشراء هذه التذاكر.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار بدأت، خلال شهر مايو، في تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة أربعة مواقع أثرية بأسوان كمرحلة أولى مع إلغاء التعامل النقدي بها، وهي معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة وتم إضافة موقعين اخرين هما متحف النوبة والمسألة الناقصة لتصبح كافة مواقع محافظة أسوان غير نقدية بالكامل.