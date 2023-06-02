إصابة شخصين في اشتعال سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بأسيوط

أصيب شخصان اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بجانب الطريق الزراعي «أسيوط - القاهرة» أمام قرية بني زيد التابعة لمركز القوصية، ما أسفر عن اشتعالها، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ باشتعال النيران بسيارة

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغا من الأهالي باشتعال سيارة ملاكي على الطريق الزراعي «أسيوط - القاهرة» أمام قرية بني زيد التابعة لمركز القوصية، إثر اصطدامها بحافة الطريق، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة القوصية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين اشتعال سيارة ملاكي إثر اصطدامها بجانب الطريق الزراعي أمام قرية بني زيد التابعة لمركز القوصية، ما أسفر عن إصابة شخصين هما «إسلام .م.أ» 35 عاما، و«أحمد. س. ا»، 30 عاما.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.