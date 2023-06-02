ارتفاع إجمالي توريدات القمح بالشرقية إلى 507 آلاف طن حتى الآن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث تنشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة

أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2251 طن و971 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 507308 طن و66 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح المحلية التي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة - خيانه الأمانة – التلف - أي مخاطر يتعرض لها القمح) من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينيه بطريقة جيدة، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.