وكيل «تموين قنا» يوضح أسباب إقبال المزارعين على توريد القمح

واصلت الصوامع والشون في محافظة قنا، استقبال الأقماح من الموردين المحصول الاستراتيجي، كميات غير مسبوقة في موسم حصاد القمح 2023، لتحقق أعلى من المستهدف بفارق كبير.

تموين قنا: نستقبل كميات كبيرة من القمح

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة في تصريحات خاصة لـ «الوطن »، إن الشون والصوامع والشون استقبلت نحو 155 ألف طن قمح بأعلى من المستهدف بأزيد من 25%، لتحقق حتى يوم أمس الخميس 125%.

وتابع بأن المستهدف استلامه من المزارعين بحسب زراعة 75 ألف فدان قمح للموسم الحالي 112 ألف طن فقط، لافتا إلى أن المزارعين ما زالوا يترددون على الصوامع والشون بصفة يومية توريد القمح ، كاشفا أن في هذه الأيام الإقبال كبير حيث نستقبل منهم نحو 1500 طن قمح يوميا.

موسم القمح

وأوضح أن الصوامع في المحافظة تستقبل كميات قمح كبيرة من مزارع شرق العوينات بصفة يومية، لافتا إلى أن السعة التخزينية في المحافظة تصل إلى 232 ألف طن.

وأشار إلى أن سبب إقبال عمليات توريد القمح من قبل المزارعين، هو أن سعر أردب القمح توريد للحكومة أفضل من السوق الحر الخارجي، لافتا إلى أن المزارع أو الشركات التي تورد القمح إلى التموين يستلم أمواله خلال 48 ساعة فقط.

وتابع أن عمليات استلام القمح من خلال الصوامع والشون، وفق لجان مشكلة ، تقوم بعمليات الوزن أولا ثم الفرز لمعرفة درجة نقاوة الأقماح الموردة حتى يتم تحديد السعر، ومنح المورد إيصال ما يفيد ما تم توريده من كميات وقيمتها لكي يستلم أمواله من المواقع المخصصة.