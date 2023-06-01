توريدات القمح المحلي بالمحافظات تقفز لـ3 ملايين طن.. الشرقية في المقدمة

قفزت معدلات توريد القمح المنتج محليا موسم 2023 في محافظات مصر إلى أكثر من 3 ملايين طن دخلت الصوامع والشون، وسط تدفق المزيد من الإنتاج المحلي من القمح، واستلام اللجان المشكلة في كل محافظة من: «مديرية التموين، ومديرية الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، البورصة السلعية، والجهات المسوقة، وزان معتمد»، وجاءت محافظة الشرقية في المركز الأول في معدلات التوريد إلى الآن.

معدلات توريد القمح 2023 بالمحافظات

وبحسب إدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمعتمد من الدكتور أحمد فوزي القطب، المشرف العام على أنشطة الرقابة الخاصة بسلامة الغذاء للأقماح المحلية، فقد ارتفعت معدلات توريد القمح بالمحافظات، حتى يوم 1 يونيو 2023 إلى 3 ملايين و11 ألف طن، من القمح المنتج محليا هذا العام.

كميات توريد القمح إلى الجهات المسوقة

وجاءت معدلات التوريد إلى الجهات المسوقة وهي: «الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، والبنك الزراعي المصري، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين» كما يلي:

- المركز الأول في معدلات توريد القمح إلى الآن محافظة الشرقية وبلغ معدل التوريد بها 505 آلاف و106 أطنان.

- محافظة المنيا 325 ألفا، و544 طنا

- محافظة الدقهلية 276 ألفا و110 طنا

- محافظة البحيرة: 246 ألفا و162 طنا

- محافظة بني سويف: 182 ألفا و431 طنا

- محافظة كفر الشيخ: 182 ألفا و599 طنا

- محافظة أسوان: 133 ألفا و445 طنا

- محافظة الغربية: 143 ألف و133 طنا

- محافظة الفيوم: 121 ألف و225 طنا

- محافظة الوادي الجديد: 96 ألف و482 طنا

- محافظة قنا: 148 ألف، و69 طنا

- محافظة القليوبية: 86 ألف و 628 طنا

- محافظة القاهرة: 22 ألفا و580 طنا

- محافظة المنوفية: 81 ألفا و252 طنا

- محافظة الإسكندرية: 95 ألفا 908 أطنان.

- محافظة الجيزة: 40 ألفا و877 طنا.

بالإضافة إلى ما تنتجه محافظات: الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، أسيوط، سوهاج، دمياط، السويس، مطروح.

تفاصيل معدلات توريد القمح بمحافظة الدقهلية

ومن جانبه قال المهندس شريف صليب مسئول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن تفاصيل الكميات الموردة إلى الشون والصوامع في محافظة الدقهلية من القمح المحلي لموسم 2023، وصلت إلى 276 ألفا و110 أطنان، هذا بالإضافة إلى ما تم توريده إلى خارج المحافظة 25 ألفا، و921 طنا والمخصص لإنتاج التقاوي وقدره 13 ألفا و248 طنا.

وأوضح صليب أن الكميات الموردة من القمح المنتج محليا إلى الجهات المسوقة خلال 2023 كما يلي:

- البنك الزراعي المصري: تم توريد 57 ألف و435 طنا

- وشون وصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا: 110 آلاف و590 طنا.

- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين: تم توريد 108 آلاف و83 طنا.