ارتفاع معدل توريد القمح لـ321 ألف طن بالصوامع بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ارتفاع معدل توريد القمح بالدقهلية، إذ وصل إلى 321 ألف طن بالدقهلية، وجرى نقلها إلى الصوامع ومواقع التخزين بالمحافظة بناءً على توجيهات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية.

ارتفاع معدل توريد القمح بالدقهلية

وأوضح «دايرة»، في بيان له ارتفاع مستوى التوريد إلى 321151 ألفا و550 كيلو من القمح موسم 2023، مع انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، تحت إشراف اللجان المتخصصة بكل موقع تخزيني.

وأكد شريف صليب المسئول عن توريد القمح بمديرية التموين بالدقهلية في بيان له أن التوريد اليومي داخليا وخارجيا وصل إلى 5871.615 طن بنهاية عمل اليوم الخميس.

تعليمات تموين الدقهلية للمزارعين لتوريد القمح

وشدد «دايرة» على المزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة، من أجل المشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

ونوه على توريد القمح في أقرب وقت وعدم الاحتفاظ بأي كمية خاصة بالتوريد دون توريدها للمديرية، وإلا يجرى معاقبة المخالفين، إذ تقوم المديرية بعمل حملات مرورية مفاجئة على المصانع والمزارعين، وتحرير محاضر بالمخالفات.