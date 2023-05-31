ارتفاع معدلات توريد القمح إلى 181 ألف طن في كفر الشيخ اليوم

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة بمحافظة كفر الشيخ، أنّ نسبة توريد القمح المحلي على نطاق المحافظة، سجلت اليوم، 181 ألف طن و310 كيلو قمح، مشيرًا إلى أنّ عمليات توريد القمح من خلال المزارعين بالمحافظة، في تزايد جيد للغاية على مدار اليوم، وفقًا لعمليات التوريد عبر الشون والهناجر المخصصة لاستقبال المحصول، موضحًا أنّ غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين تتابع عملية التوريد باستمرار، فضلًا عن تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لموردي المحصول.

عمليات توريد القمح في تزايد مستمر

وأوضح «عماد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ عمليات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، اليوم، قد شهدت ارتفاعًا ممتازًا، بالإضافة لتسهيل وتسريع جميع الإجراءات الإدارية خلال تسليم المزارعين بالمحافظة لمستحقاتهم المالية.

حصاد محصول القمح

وأشار أيضًا إلى أنّ موسم حصاد القمح للعام الجاري، في محافظة كفر الشيخ، ما زال مستمرًا حتى اليوم، إذ سجلت نسبة ما جرى حصاده من القمح على نطاق المحافظة، نحو 94%، كما قُدرت نسبة المساحات المنزرعة من محصول القمح المحلي خلال عام 2023، بواقع 254 ألف فدان.