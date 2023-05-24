بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ

بدأت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 17 مايو واستمر حتى 21 مايو 2023.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ

ويجري تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة كفر الشيخ عقب رصد وتقدير الدرجات، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

رصد الدرجات بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، وأعمال رصد الدرجات بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، موجهًا بدقة الرصد، والمراجعة الدقيقة، قبل اعتماد وإعلان النتيجة، لينال كل طالب حقه.

الالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح

ووجّه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال، مؤكدًا أنه يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، ورصد الدرجات في غرف الكنترولات، وحث أعضاء الكنترولات على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل.

ويبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ 63 ألفًا و307 طلاب وطالبات، و194 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.