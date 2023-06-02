5 نصائح عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية.. اعرفها

نشرت الإدارة العامة للمرور، 5 نصائح عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية وذلك حفاظا على سلامة قائدي السيارات والأرواح والممتلكات من الحوادث، ويجب على السائقين الالتزام بها.

ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور، فإنه ينبغي على السائقين الالتزام بقواعد وآداب المرور حتى يكون المواطن في مأمن من الحوادث خلال السير على الطرق.

5 نصائح عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية

وجاءت الـ5 نصائح عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية، والتي نشرتها الإدارة العامة للمرور كالتالي:

- تجنب القيادة في عاصفة ترابية أو خلالها إن أمكن، وفي أثناء القيادة عبر الغبار والدخان، تأكد من إضاءة المصابيح الأمامية.

- الزم اليمين وأترك مسافة أمان كافية حتى تتمكن من السير في سلامة، لا تنتظر حتى يؤدي ضعف الرؤية إلى صعوبة الانسحاب من الطريق بأمان، حيث يجب أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن والخروج تمامًا من الطريق السريع إذا استطعت.

- لا تتوقف في حارة بها إصلاحات، وابحث عن مكان آمن للانسحاب تمامًا من الجزء المرصوف من الطريق، ينبغي أن توقف السيارة في وضع يضمن أنها على مسافة آمنة من الطريق الرئيسي وبعيدًا عن المركبات الأخرى.

- وضمن 5 نصائح عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية، يجب عليك إطفاء جميع أضواء السيارة، بما في ذلك مصابيح الطوارئ الخاصة بك في أثناء الوقوف، مع ضبط فرامل الطوارئ ورفع قدمك عن دواسة الفرامل، والبقاء في السيارة مع ربط حزام الأمان والانتظار حتى تمر العاصفة.

- يجب أن يكون سائقي المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة، وأن تظل يقظة السائق وقدرته على القيادة الآمنة العامل الأول لمنع الحوادث.