متخصص في الشأن الأوكراني: تراجع وتيرة الهجمات الصاروخية الروسية

قال الدكتور غيث مناف المتخصص في الشأن الأوكراني، إنّ الرئيس الأوكراني تحدث أمس عن إمكانية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذكر أن هناك الكثير من التحديات التي ستواجه كل الدول الأوروبية الشرقية إذا لم تتعاون فيما بينها للقضاء على الهيمنة الروسية.

وأضاف «مناف»، خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي تحدث بصراحة بأن القوات الأوكرانية أكثر جاهزية في التصدي لكل الهجمات الروسية العدوانية.

وتابع المتخصص في الشأن الأوكراني: «خفت وتيرة بعض الهجمات الصاروخية بعد دخول مقاتلين روس إلى منطقة روسية وهو ما تم ملاحظته في أوكرانيا على الرغم من دوي صافرات الإنذار مع تحليق 18 صاروخا من نوع كروز ولكن وتيرتها خفيفة جدا ولم يشعر بها المواطنون».

وأكد، أن كل الأهداف تم اسقاطها وفقا لتصريحات القيادة العسكرية والحاكم العسكري في منطقة كييف، ولكن اختلفت الأوضاع في منطقة خيرسون، حيث تستمر العمليات بين الطرفين مع انسحاب للقوات الروسية إلى شبه جزيرة القرم وأسفل منطقة زاباروجيا، كما أن المدفعية الروسية والأوكرانية تتبادلان الراشقات، وتم استهداف منزلا في منطقة خيرسون أسفر عن إصابة أحد المواطنين.