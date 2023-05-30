بريطانيا: أوكرانيا لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها خارج حدودها

شدد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في تصريحات له على أن أوكرانيا لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها، ويمكنها استعراض القوة وراء حدودها.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، خلال حضور مؤتمر صحفي في أستونيا، أنّ كييف لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها.

حق الدفاع

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، أن أوكرانيا لديها حق مشروع في القيام بذلك داخل حدودها بالطبع، ولكنها أيضاً لديها الحق في استعراض قوتها خارج حدودها من أجل تقويض قدرة روسيا على استعراض القوة داخل أوكرانيا.

الأهداف العسكرية المشروعة

ولفت الوزير البريطاني إلى أنّ الأهداف العسكرية المشروعة خارج الحدود الأوكرانية تُعد جزء من دفاعها عن نفسها، موضحًا أنّه يجب علينا أن نعترف بذلك.