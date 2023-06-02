استقرار أسعار الأسماك اليوم الجمعة في الأسواق

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بأنواعها المختلفة، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق المحلية لوفرة المعروض منها، ويعتمد الكثير من المواطنين على الأسماك بشكل عام في نظام غذائهم اليومي لأنها تحتوي على أهم العناصر والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم، كما أنها أحد الأكلات المفضلة لدى المصريين.

أسعار السمك في مصر اليوم

واستقرت أسعار الاسماك اليوم بالأسواق المحلية نتيجة وجود كميات جيدة منها بالأسواق ما أدى لحدوث الاستقرار، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 70 إلى 80 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 120 إلى 150 جنيها، وكيلو الجمبري الوسط ما بين 220 إلى 300 جنيه للكيلو، بحسب ما قال فوزي السيد، عضو شعبة الأسماك في تصريحات لـ"الوطن".

أسعار السمك البلطي اليوم

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو قشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه، ويتراوح سعر الفيلية البلطي ما بين 40 إلى 200 جنيه، كما يتراوح سعر سمك البلطي 1 ما بين 68 إلى 72 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري 1 ما بين 70 إلى 90 جنيها حسب الحجم، كما يتراوح سعر سمك موسى ما بين 170 إلى 270 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 60 إلى 90 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السردين المجمد ما بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

أسعار السمك في سوق العبور

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1 ما بين 290 إلى 370 جنيها، كما يتراوح سعر الجمبري 2 ما بين 190 إلى 290 جنيها، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان 2 ما بين 34 إلى 44 جنيها حسب الحجم، كما يتراوح المرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري 2 المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 140 إلى 260 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 جنيها إلى 170 جنيها حسب الحجم والنوع.