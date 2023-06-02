كيفية طلب سيارات المياه عند انقطاعها في القاهرة.. خط ساخن وواتساب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدد من المناطق في المحافظة، نظرا لإجراء أعمال تعديل مسار خط المياه، مناشدة المواطنين من سكان تلك المناطق باتخاذ حذرهم في الفترة المحددة لانقطاع المياه.

كيفية طلب سيارات مياه الشرب

وتوفر شركة مياه الشرب، سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة التي سيجرى قطع المياه عنها، ويمكن طلبها عن طريق التواصل مع الخط الساخن 125، أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن انقطاع المياه وفقا لما ذكرته شركة مياه الشرب في بيان.

أماكن انقطاع المياه

وسيجرى قطع المياه عن مناطق:

المرج الغربية ومتفرعاتها

المرج الشرقية ومتفرعاتها

المرج الجديدة ومتفرعاتها

مدينة الخصوص

عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها

شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج

وسيجرى قطع المياه في المناطق المذكورة، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع نظرا لأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000 مم بمدينة الخصوص، لتنفيذ أحد المشاريع، مناشدة أصحاب المخابز والمستشفيات في تلك المناطق، بالعمل على تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.