قطع المياه في 5 محافظات.. تعرف على المناطق والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن بعض المناطق الواقعة بنطاق محافظات الإسماعيلية والدقهلية وبني سويف للقيام بأعمال الإحلال والتجديد وتطهير الخزان، مؤكدة أن سوء الأحوال الجوية سبب توقف ضخ المياه بأحد مناطق مطروح مع اعادة تشغيل محطة مياه سنورس 1 و2 بالفيوم بعد إزالة نسبة العكارة.

سبب انقطاع المياه بمحافظة الاسماعيلية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة عن قطع المياه بمناطق «المحسمة المحطة - المنشية - عزبة ابو زيد - مجمع مياه القصاصين - محطة كومباكت المحسمة»، غدا بدءً من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا للقيام بأعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين وأعمال ربط الشبكات الجديدة.

تطهير الخزان سبب قطع المياه بمناطق الدقهلية

وبيّنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مركز منية النصر «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - الخضيري - الرياض - الكردي - الجنينة - النزل»، يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر يونيو الجاري لمدة 9 ساعات بداية من الساعة 8.00 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا للقيام بأعمال تطهير الخزان بمرفق مياه منية النصر.

تواصل قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببني سويف

فيما تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب حتى الساعة 4 عصر اليوم حتى الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية، مما استلزم توقف محطة المياه بالمنطقة

سبب توقف ضخ المياه بشبكات المنطقة الرابعة قبلي

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن سبب توقف ضخ المياه بالشبكات بالمنطقة الرابعة قبلي نظرا لسوء الاحوال الجوية وتعرض محطات التحلية لنوات بحرية مما يتسبب في زيادة نسبة العكارة بالمياه وقلة الانتاجية لافتا إلى إعادة الضخ عقب استقرار الأحوال الجوية.

تشغيل محطة مياه سنورس 1 و2

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه تم تشغيل محطة مياه سنورس 1 و2 والتي كانت متوقفة بسبب ارتفاع نسبة العكارة بالبحر وكذلك تم تشغيل محطة مياه بني عتمان والتي كانت متوقفة لنفس السبب.