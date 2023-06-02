وظائف موسم الحج 1444.. اعرف الخطوات وشروط التقديم

يترقب جميع المسلمين في الدول الإسلامية، موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، ويتمنى عدد كبير منهم خدمة ضيوف الرحمن الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، إذ أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن توفيره وظائف موسم الحج 1444، عبر منصة أجير، وذلك لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين على حدٍ سواء.

وفى هذا السياق ترصد «الوطن» أهم الخطوات والشروط للتقديم على وظائف موسم الحج 1444، وذلك ضمن موضوعاتها الخدمية التي تهم القارئ.

وظائف موسم الحج 1444

كشفت وزارة الحج والعمرة عن خطوات التقديم على وظائف موسم الحج 1444، وهي كالتالي:

- يتوجه الراغب في التقديم على وظائف موسم الحج 1444، من خلال تسجيل الدخول أولا إلى منصة أجير.

- يضغط المتقدم على أيقونة نشر السيرة الذاتية، وتفتح أمامه صفحة لملء البيانات الخاصة به، مثل: نبذة عن المتقدم، والبيانات الشخصية، معلومات التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم، إضافة بيانات المؤهل، والوظيفة والخبرات الحالية للمتقدم.

- يطلع المتقدم على الوظائف الشاغرة المتاحة على المنصة، ويختار منها الوظيفة المناسبة له.

- يتقوم المتقدم بالضغط على خيار التقديم على الوظيفة التي اختارها.

- في النهاية يضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التقديم على وظائف موسم الحج 1444

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، كشفت الوزارة عن الشروط اللازم توافرها من أجل التقديم على وظائف موسم الحج 1444، هي كالتالي:

- يكون المتقدم على وظائف موسم الحج 1444، مقيمًا في السعودية خلال فترة موسم الحج.

- لا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي يتناسب مع الوظيفة التي اختارها.

- التفرغ الكامل للعمل بالوظيفة المختارة المؤقتة لمدة شهر.

- أن يكون مستعدًا للقيام بكافة المهام المطلوبة منه والالتزام بالتعليمات.