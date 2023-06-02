تبدأ الأحد.. تعرف على موعد التقديم لتعيينات مجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 لسنة 2023، فيما تضمنه من تعيين 196 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من دفعة 2020، ونرصد لكم في السطور التالية مواعيد تقديم مرفقات التعيين لوحدة التعيينات بمجلس الدولة.

المستندات المطلوبة للتعين

5 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي، وخلفية بيضاء سادة.

3 صور من بطاقة الرقم القومي.

إقرار الذمة المالية من البريد.

تقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

مواعيد تقديم المستندات

وأوضح مجلس الدولة في بيان له، أن مسوغات التعيين المشار إليها سلفا لموظفي وحدة تعيينات الأعضاء بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع في مبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرا، وذلك على النحو التالي:

- الأحد 4 يونيو 2023 المعينين بالقرار الجمهوري من رقم 1 إلى 70.

- الاثنين 5 يونيو 2023 المعينين بالقرار الجمهوري من رقم 71 إلى 140.

- الثلاثاء 6 يونيو 2023 المعينين بالقرار الجمهوري من رقم 141 إلى 196.