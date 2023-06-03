ما حكم قراءة المرأة القرآن بملابس البيت وبدون حجاب؟.. «الإفتاء» تجيب

تعتاد الكثير من السيدات على تلاوة القرآن الكريم في منازلهن، خلال أوقات مختلفة من اليوم، وبعضهن يرتدن ملابس البيت، ما جعل هناك تساؤلا حول حكم هذا الأمر، خاصة أن الآراء اختلفت حول مدى بطلانه بسبب ستر العورات، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية، من خلال منشور عبر صفحتها على «فيس بوك».

حكم قراءة المرأة القرآن بملابس البيت

قالت دار الإفتاء في حكم قراءة المرأة القرآن بملابس البيت، إنه يستحب للمسلم، إذا قرأ القرآن أن يكون ساترا لعورته، وكذلك أوضحت الإفتاء، أنه يجب أن يكون المسلم على هيئة حسنة خلال تلاوة القرآن الكريم، حتى إذا كان في المنزل.

قراءة المرأة القرآن بدون ارتداء الحجاب

وأضافت دار الإفتاء، أن قراءة المرأة للقرآن بملابس البيت من غير أن تضع حجابا على رأسها جائزة شرعا، مؤكدة أنه لا يجب تغطية الرأس عند تلاوة القرآن، لكن إذا غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل، وذلك ردا على تساؤل حكم قراءة المرأة القرآن بملابس البيت.